عاجل .. قوة سعودية تصل عدن وسط تحليق مكثف للاباتشي والامارات تسلم مركز قيادة التحالف وتغادر

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصلت قوة عسكرية سعودية اليوم الاحد، إلى معسكر القاعدة الادارية الرئيسية للتحالف في مدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان القوات السعودية ستحل بديلا عن القوات الإماراتية التي انسحبت خلال الساعات الماضية واخلت القاعدة العسكرية من الاليات والمعدات والحراسة.

واشارت المصادر ان السعودية تسلمت مركز قيادة التحالف في عدن من الامارات.

وشهدت عدن في الاثناء تحليق مكثف لطائرات الاباتشي .

وتسلمت قوة عسكرية سعودية أمس أمن مطار عدن الذي سيطر عليه الاماراتيون ومليشيات الانتقالي منذ أواخر 2015 م.