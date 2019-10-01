عاجل : الرئيس الايراني يتحدث عن وقف الحرب في اليمن وباكستان تكشف سبب الزيارة الى ايران وحقيقة توسطها بين الرياض وطهران

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قال الرئيس الإيراني الاحد ان الحل لإنهاء الصراع في المنطقة هو الحوار بين دولها ووقف الحرب في اليمن.
ووصل اليوم رئيس الوزراء الباكستاني الى طهران وعقد لقاءا مع روحاني .
روحاني قال انه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني ملفات المنطقة وأكدنا على ضرورة استقرارها.
واضاف: نرحب بأي جهود لرئيس الوزراء الباكستاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع :سنرد على أي مقترح للحوار بإيجابية.
بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني : لا نريد أن نرى أي صراع جديد في هذه المنطقة.
وكشف ان السبب الرئيسي لزيارته الى ايران هو العمل للحد من التوتر في المنطقة ولانحتاج إلى أزمة أخرى بها.
واكد رئيس الوزراء الباكستاني انهم لايردون حربا بين السعودية وإيران ونؤمن بأن الخلاف بينهما يمكنه حله عبر الحوار.
واوضح ان هذا التحرك هو مبادرة خاصة لتسهيل العلاقات بين الرياض وطهران وليس للوساطة.