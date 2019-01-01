وفاة أول إنسان خرج إلى الفضاء المفتوح في تاريخ البشرية

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وفاة رائد الفضاء أليكسي ليونوف أول إنسان سبح في الفضاء الطلق بعد إصابته بسكتة قلبية عن 85 عاما في موسكو



توفي الروسي أليكسي ليونوف، أول إنسان سبح في الفضاء الطلق وأول قائد لمهمة فضائية أمريكية سوفييتية وصديق يوري غاغارين، اليوم الجمعة عن 85 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت مساعدته ناتاليا فيليمونوفا إن «أليكسي ليونوف توفي في موسكو عند الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي جراء مضاعفات مرض عانى منه طويلاً».

وأكدت وكالة روسكوسموس الروسية في وقت لاحق عبر تويتر، «بأسف» وفاة «رائد الفضاء رقم 11».

وبعد انطلاقه على متن المركبة «فوشخود - 2»، أجرى أليكسي ليونوف في 19 مارس 1965 أول مهمة للإنسان في الفضاء الطلق، حيث ابتعد بحذر مسافة مترين إلى 3 أمتار من المركبة ليطفو في الفراغ قبل أن يجد مهمته مضنية للغاية.

وبقي ليونوف معلقاً بإحكام بواسطة كابل إلى هيكل المركبة لفترة تقرب من 20 دقيقة بينها 12 دقيقة أمضاها ليونوف بالكامل خارج «فوسخود 2».

وعلّقت تمارا فولينوفا زوجة رائد الفضاء بوريس فولينوف ومؤلفة كتاب بشأن رواد الفضاء الأوائل، قائلة «هذه خسارة كبيرة لنا جميعاً وللبشرية. أليكسي كان رجلاً فريداً».

وفي مقابلة له عام 2015، بعد 50 عاماً على إنجازه، استذكر أليكسي ليونوف اللحظة التي طفى فيها «في الظلام الحالك» محاطاً «في كل مكان» بالنجوم و«بشمس محرقة»، وقال «لقد صورت الأرض، كانت مستديرة بالكامل، القوقاز والقرم وفولغا. كان ذلك جميلاً».