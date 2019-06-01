الاعلان عن مقتل قيادي حوثي أمني رفيع

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اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل مسؤول بارز في صفوفها ، بنيران قوات الجيش الوطني .
قد نعت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي مقتل العميد محمد مصطفى أبو بكر المحضار، مدير أمن محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)".
ولم يورد بيان الداخلية في صنعاء، تفاصيل عن ملابسات مقتل العميد المحضار، واكتفى بالإشارة إلى أنه قُتل "دفاعاً عن كرامة اليمن واستقلاله، في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، وأدواته و(مرتزقته)"، حد تعبيره.
وينتمي القيادي المحضار إلى مديرية حبان جنوب شرقي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.