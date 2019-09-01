المليشيات تتراجع عن فتح معابر تعز

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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المليشيات تتراجع عن فتح معابر تعزتراجعت الميليشيات الحوثية في محافظة تعز عن وعود لممثلي الحكومة الشرعية بتخفيف الحصار المفروض على مدينة تعز (جنوب غرب) للسنة الخامسة على التوالي، وأطلق قناصتها الرصاص على مواطنين تجمعوا عند معبرين إلى المدينة في الجهتين الشرقية والغربية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن سكان أن قناصة الجماعة الموالية لإيران أطلقوا النار على تجمعات لمواطنين في شرقي المدينة وغربها كانوا ينتظرون وفاء الجماعة بفتح المعبرين.

كانت قيادات في السلطة المحلية والجيش الوطني قد بادروا، أمس، إلى زيارة المعابر من الجهتين الشرقية والغربية وأمروا بإزالة التحصينات الواقعة عند خطوط التماس من الجهات التي تسيطر عليها قوات الجيش استعداداً لوفاء الميليشيات بوعدها من أجل التخفيف عن المدينة المحاصرة.

وعلق محافظ تعز نبيل شمسان، في تغريدة على «تويتر» تابعتها «الشرق الأوسط» بقوله: «متى أعلن الحوثيون بشكل رسمي وقاموا بفتح المعابر من قِبلهم فإن المعابر من جانبنا ستكون جاهزة لأننا لسنا من يغلق المعابر، وقد وجّهنا قيادة المحور بذلك».

وكان القيادي في الجماعة الحوثية محمد علي الحوثي قد زعم في تصريحات رسمية أن جماعته «مع أي حل يوقف الحرب في تعز أو في غيرها»، مدّعياً أن الميليشيات سعت لتجنب الحرب في تعز منذ البداية إلا أن حزب «الإصلاح» فرض المعركة العسكرية، على حد زعمه.

ونفى القيادي الحوثي وجود أي حصار على مدينة تعز، وقال: «المعروف أن المجاميع العسكرية تدخل المدينة، فما بالك بالمواطن»، في إشارة منه إلى وجود المنفذ الوحيد من الجهة الجنوبية والذي يربط تعز بمحافظتي لحج وعدن جنوباً.

من جهته، رحب مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي، بأي جهود تسفر عن إنهاء الحصار على تعز. وقال في تغريدات على «تويتر»: «بذلنا في الشرعية منذ بييل بسويسرا في ديسمبر (كانون الأول) 2015 وفي محادثات الكويت وما بعدها الكثير من الجهود من أجل فك حصار تعز، وكل توصل لفك الحصار وتخفيف معاناة المواطنين يجب أن يكون محل تأييد وترحيب».

وأوضح أن «تخفيف معاناة الناس من جراء الحرب يجب ألا يخضع لأي اعتبار إلا الاعتبار الإنساني فقط». وأضاف في ديسمبر 2015: «في محادثات بييل في سويسرا التزم الحوثي مجموعة من إجراءات بناء الثقة جلها في الجانب الإنساني بفتح حصار مدينة تعز ولم ينفذ ما التزم به منذ ذلك الحين، بل ومنع دخول المساعدات عبر المنافذ التي يسيطر عليها».

وكانت السلطة المحلية قد أكدت التزامها بدعم كل الجهود الهادفة لكسر الحصار على المدينة وفتح المنافذ والطرقات أمام المواطنين، في الوقت الذي سخرت فيه من طلب الميليشيات الانقلابية الموافقة على فتح المعابر.