حراك دبلوماسي أميركي في الخليج لبحث حل الأزمة اليمنية

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يبدأ وكيل الشؤون السياسية في الخارجية الأميركية، " ديفيد هيل"، السبت، زيارة للخليج تستمر ستة أيام تشمل السعودية والإمارات لبحث الأزمة اليمنية.
جاء ذلك في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نشره موقع الوزارة.
البيان الأميركي قال أن ديفيد هيل سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين وسيلتقي أيضا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لبحث حل أزمة اليمن.
وبحسب البيان فإن هيل سيناقش القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الصراع في اليمن.
وأضاف البيان، إن وكيل الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل سيؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد إلى يمن يسوده السلام والازدهار والاستقرار والموحد.
ولفت البيان إلى أن ديفيد سيناقش سبل مواجهة أنشطة النظام الإيراني المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.