تحذير خطير من البنك الدولي بشأن مصير الاقتصاد «اليمني» بحلول نهاية العام الجاري

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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حذر البنك الدولي من فقدان الاقتصاد اليمني لاستقراره عند استنفاد الوديعة السعودية بحلول نهاية العام الجاري.

وشدد على ضرورة حشد مزيدٍ من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي فقد بلغ إجمالي السحوبات من الوديعة السعودية ملياراً و434 مليون دولار ما بين يوليو 2018 وسبتمبر 2019 لتتراجع قيمة الوديعة إلى 466 مليون دولار من أصل ملياري دولار جاءت لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.