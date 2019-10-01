آخر الاخبار

تحذير خطير من البنك الدولي بشأن مصير الاقتصاد «اليمني» بحلول نهاية العام الجاري الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 97 ألف لاجئ الى «اليمن» الدفاع السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية على أراضيها الجوازات السعودية تصدر إعلاناً هاماً لكافة المغتربين اليمنيين في المملكة القوات الاماراتية تسلم أول منشئة حكومية في عدن والقوات السعودية تتولي تأمينها اعتقال مواطن و 2 من أبنائه بذمار عاجل: الاعلان عن تفاصيل مسودة اتفاق جدة بين الحكومة و”المجلس الانتقالي“ عاجل: حزب الاصلاح يتحدث عن ”استفزازات قطرية“ تقرير مخيف : عدد من دول العالم وفي مقمتها دولا عربية ينتظرها الموت عطشا وتقارير عليا تقدم لساسة ومستشاريهم .. الحوثيون يعلنون عن أول تقرير رسمي بشأن اغتيال ”الحمدي“ يكشف أبرز الضالعين في اغتياله.. معلومات جديدة

سبأفون .. أصالة وتواصل

الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 97 ألف لاجئ الى «اليمن»

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 424

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، ارتفاع أعداد اللاجئين الإفريقيين القادمين إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

 

وقال المفوضية الاممية إن أكثر من 97 لاجئ وصلوا إلى اليمن خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري، مؤكدة أنه "على الرغم من الأزمة الإنسانية والقتال المتواصل ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام".

 

وقال التقرير إن حوالي 97 ألف و96 شخصاً وصلوا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، منهم 37 ألف و224 وصلوا في الفترة بين أبريل ومايو.

 

ويشكل حاملو الجنسية الإثيوبية غالبية الوافدين الجدد بحسب تقرير المفوضية.

 
إقراء أيضاً
تحذير خطير من البنك الدولي بشأن مصير الاقتصاد «اليمني» بحلول نهاية العام الجاري
الجوازات السعودية تصدر إعلاناً هاماً لكافة المغتربين اليمنيين في المملكة
القوات الاماراتية تسلم أول منشئة حكومية في عدن والقوات السعودية تتولي تأمينها
اعتقال مواطن و 2 من أبنائه بذمار
عاجل: الاعلان عن تفاصيل مسودة اتفاق جدة بين الحكومة و”المجلس الانتقالي“
عاجل: حزب الاصلاح يتحدث عن ”استفزازات قطرية“
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس