الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 97 ألف لاجئ الى «اليمن»

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، ارتفاع أعداد اللاجئين الإفريقيين القادمين إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقال المفوضية الاممية إن أكثر من 97 لاجئ وصلوا إلى اليمن خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري، مؤكدة أنه "على الرغم من الأزمة الإنسانية والقتال المتواصل ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام".

وقال التقرير إن حوالي 97 ألف و96 شخصاً وصلوا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، منهم 37 ألف و224 وصلوا في الفترة بين أبريل ومايو.

ويشكل حاملو الجنسية الإثيوبية غالبية الوافدين الجدد بحسب تقرير المفوضية.