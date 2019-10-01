تحذير خطير من البنك الدولي بشأن مصير الاقتصاد «اليمني» بحلول نهاية العام الجاري الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 97 ألف لاجئ الى «اليمن» الدفاع السعودية تكشف أسباب تواجد القوات الأمريكية على أراضيها الجوازات السعودية تصدر إعلاناً هاماً لكافة المغتربين اليمنيين في المملكة القوات الاماراتية تسلم أول منشئة حكومية في عدن والقوات السعودية تتولي تأمينها اعتقال مواطن و 2 من أبنائه بذمار عاجل: الاعلان عن تفاصيل مسودة اتفاق جدة بين الحكومة و”المجلس الانتقالي“ عاجل: حزب الاصلاح يتحدث عن ”استفزازات قطرية“ تقرير مخيف : عدد من دول العالم وفي مقمتها دولا عربية ينتظرها الموت عطشا وتقارير عليا تقدم لساسة ومستشاريهم .. الحوثيون يعلنون عن أول تقرير رسمي بشأن اغتيال ”الحمدي“ يكشف أبرز الضالعين في اغتياله.. معلومات جديدة
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، ارتفاع أعداد اللاجئين الإفريقيين القادمين إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وقال المفوضية الاممية إن أكثر من 97 لاجئ وصلوا إلى اليمن خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري، مؤكدة أنه "على الرغم من الأزمة الإنسانية والقتال المتواصل ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام".
وقال التقرير إن حوالي 97 ألف و96 شخصاً وصلوا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، منهم 37 ألف و224 وصلوا في الفترة بين أبريل ومايو.
ويشكل حاملو الجنسية الإثيوبية غالبية الوافدين الجدد بحسب تقرير المفوضية.