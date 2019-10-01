القوات الاماراتية تسلم أول منشئة حكومية في عدن والقوات السعودية تتولي تأمينها

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تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الأول، مهام تأمين مطار مدينة عدن الدولي، بعد مغادرة القوات الإماراتية.
مصادر مطلعة اكدت ان ”قوات سعودية تسلمت، اليوم، مهام تأمين مطار عدن الدولي بعد مغادرة القوات الإماراتية“.
وغادرت القوات الإماراتية التي كانت في المطار إلى معسكر التحالف في البريقة غرب عدن.
وينص اتفاق جدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي على مغادرة القوات الاماراتية عدن، وتسليمها للسعودية.