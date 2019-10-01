اعتقال مواطن و 2 من أبنائه بذمار

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اقدمت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الاول، على اعتقال المواطن محمد المنوحي واثنين من ابنائة بعد إقتحام محلهم التجاري ومنزلهم وسط مدينة ذمار.
وقالت مصادر محلية ان مجموعة مسلحين تابعين لجماعة الحوثي اقتحموا محل المواطن محمد المنوحي وقاموا باعتقاله واثنين من ابنائه، ونقلوهم الى جهة مجهولة بتهمة العمل مع احد القيادات السلفية الكبيرة المطلوبة للجماعة.
واضافت المصادر انه عقب اقتحام المحل واعتقال المنوحي وابنائه الأثنين اقدمت المليشيات بعدها على اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته.