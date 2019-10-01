عاجل: الاعلان عن تفاصيل مسودة اتفاق جدة بين الحكومة و”المجلس الانتقالي“

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قالت قناة الجزيرة، مساء اليوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الأول، انها حصلت على مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية ومت يسمى بـ”المجلس الانتقالي“ التي قدمتها السعودية.
وتشمل مسودة اتفاق جدة بنودا أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات، وتحدد أطراف الاتفاق بالحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى.
وتنص المسودة على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية.
كما تنص على دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، والزام الموقعين على عدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة.
وستشرف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال، كما سيتم إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل.
وبحسب الجزيرة، فان مسودة الاتفاق تنص ايضا على ان الرئيس عبد ربه منصور هادي يعين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية، فيما تشكل السعودية فريقا سياسيا في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.
يتبع..