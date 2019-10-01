عاجل: حزب الاصلاح يتحدث عن ”استفزازات قطرية“

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ادان حزب التجمع اليمني للاصلاح، اليوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الأول، قيام دولة قطر بطباع مناهج الحوثيين، واصفا تلك الخطوة بـ”الاستفزازية“.

وفي تدوينة على ”فيسبوك“ رصدها ”مأرب برس“، قال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للحزب عدنان العديني ان ”الخطوة القطرية المتمثلة بدعم الحوثي لطباعة المناهج الدراسية المحرفة تجاوزت المناكفات السياسية الى الاسهام في تطييف المجتمع واستهداف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية“.

وأضاف ”ندين هذه الخطوة الاستفزازية، التي تكشف عن فجور في الخصومة“، داعيا لتوقفها لخطورتها على عقول الاجيال ولانها تديم السيطرة الايرانية واذرعها في اليمن وتجعل المنطقة كلها في دائرة الخطر، حسب قوله.

وأعلنت جمعية " قطر الخيرية" مناقصة لمشروع طباعة الكتاب المدرسي لطلاب اليمن في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقوبلت الخطوة القطرية باستنكار واسع من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث اعتبرت أن قطر تشارك الحوثيين في تسميم عقول الطلاب.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي: "إنه لا يخفى على أحد ما قامت به مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية الدستورية من تحريف وتغيير مناهج التعليم العام في الجمهورية اليمنية بما يتواكب مع فكرها السياسي والديني الطائفي الخبيث".

وأضاف البيان "من أجل ذلك تدين الوزارة إقدام جمعية قطر الخيرية على تمويل طباعة تلك المناهج الدراسية المسمومة والهدامة لفكر الطالب اليمني وعقيدته ووطنيته ومستقبله".

وأكدت الوزارة أن "قطر الخيرية" بتبنيها مشروع طباعة المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ بالطائفية فإنها "تشارك مليشيا الحوثي في تسميم عقل الطالب اليمني، وتساهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والأفكار العقائدية المزيفة التي تؤسس لمزيد من الصراع المذهبي بين أبناء الوطن الواحد".

مصدر في الجمعية قال في تصريح لـ«مأرب برس» ان المشروع الذي سيتم تمويله سيكون محصوراً في الكتب المدرسية المعتمدة من قبل وزارة التعليم في اليمن منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن المناقصة التي تم الإعلان عنها هي فقط لطباعة نفس تلك الكتب الدراسية السابقة والمتمثلة في مادتي العلوم والرياضيات للمرحلة الأساسية.