إجراء غير مسبوق من ليفربول بشأن سفر محمد صلاح لقطر

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تلقى نادي ليفربول تأكيدات من دولة قطر على عدم استغلال محمد صلاح النجم المصري في صفوف الفريق، دعائيا أو سياسيا خلال فترة تواجده هناك.
ومن المقرر أن يتواجد صلاح برفقة ليفربول في قطر ديسمبر/كانون الأول المقبل للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2019.
وتوج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، بالفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تلقى ليفربول تأكيدات من الجانب القطري بأن صلاح سيتم معاملته مثل باقي زملائه بالفريق، ولن يتم استخدامه في أي أغراض دعائية.
وألقت الصحيفة الضوء على ما وصفته بإجبار صلاح خلال مشاركته مع الفراعنة في المونديال، على الاجتماع برئيس الشيشان رمضان قديروف.
وأشارت الصحيفة إلى الخلافات السياسية بين قطر ودول المنطقة، والتي ربما تستخدم قطر تواجد محمد صلاح لديها لأغراض دبلوماسية تخصها، حسبما زعمت الصحيفة.
وضربت الصحيفة المثل لتداخل الرياضة مع السياسة، بغضب الشعب الألماني من ميسوت أوزيل بسبب صورته مع رجب طيب أردوجان رئيس تركيا.