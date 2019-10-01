مالا يعرفه الرجال والنساء من أسرار الطماطم وقوة تأثيرها الطفل اليمني ”بائع الماء“ يصل لبنان خلال 10 أيام بعد تبنيه من قبل ملحن لبناني شهير تركيا توقف مراسل لثلاث قنوات فضائية خليجية وتطالبه بالمغادرة وتلغي تصريح عمله .. لهذا الأسباب قائد عسكري شمالي رفيع يلتقي ضباطا إماراتيين سرا واتهامات له بالتمرد على ”الشرعية“ تعرف على الدول العربية التي تحفظت على البيان العربي بشأن العملية التركية بسوريا 14 ألف شابة سعودية يحققن أحلامهن عقب إلغاء شرط ولي الأمر... والاقبال مازال مستمرا وزير الدفاع يترأس اجتماعا هاما لقيادة العمليات المشتركة بوتين يكشف مستقبل علاقته بالملك وولي العهد دبي تستضيف حدثا غير مسبوق في العالم العربي... غارات عنيفة تفتك بالحوثيين وتوقع فيهم قتلى وخسائر كبيرة
يقول العلماء إنهم اكتشفوا أن مركبًا موجودًا في الطماطم يمكن أن يساعد في معالجة مشاكل الخصوبة لدى الرجال.
فقد وجدت دراسة جديدة لمجموعة صغيرة من الرجال الأصحاء أن الصبغة التي تعطي الثمرة لونها الأحمر، والمعروفة باسم اللايكوبين، يمكن أن تعزز نوعية الحيوانات المنوية، وخاصة الحجم وقدرات السباحة.
ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها قد تساعد في تقليل الحاجة إلى علاجات الخصوبة الاقتحامية في المستقبل لأن أكثر من 40% من جميع حالات العقم ناتجة عن إنتاج أو عمل مختل للحيوانات المنوية.
وأظهرت النتائج التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن المشاركين في التجربة الذين تناولوا مركب "اللايكوبين" لديهم حيوانات منوية أسرع في السباحة بحوالي 40% مقارنة بالوقت الذي بدؤوا فيه التجربة، إلى جانب تحسين الحجم والشكل، وهو التغيير الذي وصفه الأستاذ الذي ترأس الدراسة بـ"الدراماتيكي".
وأضاف الأستاذ أنه يعتقد أن الخصائص المضادة للأكسدة لـ"اللايكوبين" يمكن أن تمنع تلف الحيوانات المنوية، ويأمل الفريق في المستقبل تكرار التجربة على الرجال الذين يعانون مشاكل الخصوبة، ودراسة إمكانية معالجتهم دون خيارات اقتحامية.