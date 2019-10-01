مالا يعرفه الرجال والنساء من أسرار الطماطم وقوة تأثيرها

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يقول العلماء إنهم اكتشفوا أن مركبًا موجودًا في الطماطم يمكن أن يساعد في معالجة مشاكل الخصوبة لدى الرجال.

فقد وجدت دراسة جديدة لمجموعة صغيرة من الرجال الأصحاء أن الصبغة التي تعطي الثمرة لونها الأحمر، والمعروفة باسم اللايكوبين، يمكن أن تعزز نوعية الحيوانات المنوية، وخاصة الحجم وقدرات السباحة.

ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها قد تساعد في تقليل الحاجة إلى علاجات الخصوبة الاقتحامية في المستقبل لأن أكثر من 40% من جميع حالات العقم ناتجة عن إنتاج أو عمل مختل للحيوانات المنوية.

وأظهرت النتائج التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن المشاركين في التجربة الذين تناولوا مركب "اللايكوبين" لديهم حيوانات منوية أسرع في السباحة بحوالي 40% مقارنة بالوقت الذي بدؤوا فيه التجربة، إلى جانب تحسين الحجم والشكل، وهو التغيير الذي وصفه الأستاذ الذي ترأس الدراسة بـ"الدراماتيكي".

وأضاف الأستاذ أنه يعتقد أن الخصائص المضادة للأكسدة لـ"اللايكوبين" يمكن أن تمنع تلف الحيوانات المنوية، ويأمل الفريق في المستقبل تكرار التجربة على الرجال الذين يعانون مشاكل الخصوبة، ودراسة إمكانية معالجتهم دون خيارات اقتحامية.