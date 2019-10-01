الطفل اليمني ”بائع الماء“ يصل لبنان خلال 10 أيام بعد تبنيه من قبل ملحن لبناني شهير

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 326

أعلن ملحن لبناني شهير، تبني طفلا يمنيا اشتهر بجمال صوته، متعهدا بإنتاج أغنية له، بعد انتشار مقطع فيديو للطفل الذي عرف باسم "بائع الماء".

ووجه الملحن والموزع الموسيقي "صبحي محمد" نداء للتواصل مع الطفل "عمرو أحمد"، الذي اجتاح مقطع فيديو له وهو يغني أغنية "حبيبي وينك من زمان"، ثم أعلن تواصله مع عائلة الطفل الذي سيتبناه فنيا.

وأكد الملحن اللبناني أن الطفل سيصل لبنان خلال 10 أيام بعد انتهاء إجراءات السفر، وتحدث عن إنتاج أغنية وفيديو كليب له فور وصوله.

وشكر الطفل اليمني الموزع الموسيقي على تبنيه فنيا، مؤكدا وصوله لبنان خلال أيام.

والطفل اليمني "عمرو أحمد"، عمره 8 سنوات يغني بصوت ساحر يلتفت الأنظار، ويتنقل في شوارع صنعاء يبيع الماء لسائقي الشاحنات، لذلك اشتهر باسم "بائع الماء".

وقد نال الطفل شهرة على الشبكات الاجتماعية بعد انتشار مقطع فيديو وهو يغني مقطعا للمطرب اليمني "صلاح الأخفش".

وبفضل صوته العذب وبساطته، دعم بعض المشاهير الطفل، إذ نشرت المطربة السورية "أصالة" الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، معبرة عن إعجابها بصوته.