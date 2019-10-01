تعرف على الدول العربية التي تحفظت على البيان العربي بشأن العملية التركية بسوريا

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أبدت كل من قطر والصومال، السبت، تحفظهما على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، بشأن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط"، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية العراقي "محمد علي الحكيم" الذي ترأس الجلسة، إن "قطر تحفظت على مشروع القرار العربي حول تدخل تركيا في سوريا".

وأضاف أن "العدوان التركي يعد خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا خاصة القرار رقم 2254".

وأدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب ما وصفه بـ"العدوان التركي على سوريا، باعتباره خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وتهديداً للأمن العربي والدولي".

وحمّل البيان تركيا "المسؤولية الكاملة لعداونها غير المبرر على سوريا"، مطالباً مجلس الأمن بـ"اتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية".

وقال إن "الاعتداء التركي على سوريا يمثل تهديداً مباشراً للأمن العربي"، مشيراً إلى "أهمية الدعوة لاستعادة سوريا دورها في المنظومة العربية".

والسبت، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً طارئاً، لبحث العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، بناءً على طلب من مصر.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع قوات المعارضة السورية، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر "بي كا كا/ي ب ك" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكثفت تركيا اليومين الماضيين عمليات القصف على أهداف كردية شمالي سوريا، بينما أكد "أردوغان" أنه سيواصل الهجوم رغم الرفض الذي تبديه أطراف إقليمية ودولية.