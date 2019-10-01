14 ألف شابة سعودية يحققن أحلامهن عقب إلغاء شرط ولي الأمر... والاقبال مازال مستمرا

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كشفت مديرية الجوازات بالعاصمة السعودية الرياض، عن حصول 9 آلاف سعودية على جوازات السفر عبر نظام "أبشر" الإلكتروني.
يأتي ذلك في أعقاب قرار تعديلات وثائق السفر والأحوال المدنية الذي يمنح المرأة حق استخراج الجواز بنفسها والذي صدر في أغسطس/أب الماضي.
وحصلت 5 آلاف سعودية على جواز السفر عبر التقديم الورقي في مكاتب الجوازات بمختلف مدن المملكة، وفقا لصحيفة "المدينة".
وتعهد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، بتسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء، مع فتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم.