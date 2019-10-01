وزير الدفاع يترأس اجتماعا هاما لقيادة العمليات المشتركة

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الأول، اجتماعا هاما اجتماعاً لقيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية.

وقال ”المقدشي“ خلال الاجتماع "إن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة مع المليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تفرض على الجميع توحيد الجهود والامكانات نحو الأهداف الأساسية المتمثلة في استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية وصولاً إلى الانتقال نحو بناء دولة العدل والمساواة“.

وأكد أن ”المعركة الوطنية فرضتها المليشيا المتمردة في محاولة منها للعودة إلى الماضي البائد الذي لفظه شعبنا ولن يقبل بعودة مشاريع الإمامة والكهنوت والاستعمار بأي شكل من الأشكال".

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية التي ضحى الأبطال في سبيلها بدمائهم الزكية وتضحيات غالية، والالتفاف حول القيادة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشار الى أن الجيش الوطني قطع شوطاً كبيراً في المعركة مع المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية وفي معركة اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية التي استحوذت مليشيا الحوثي على مقدراتها وأسلحتها وتقوم بتسخيرها لتدمير اليمن وتهديد الأمن الإقليمي.

واستمع وزير الدفاع من قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، إلى شرح حول سير العمليات الميدانية في مختلف الجبهات.

وشدد على أهمية تعزيز العمل المؤسسي والانضباط الإداري لتنفيذ المهام الموكلة والتعاون والتنسيق بين الجميع بما يُسهم في الحفاظ على الجاهزية واليقظة ورفع الروح المعنوية لدى المقاتلين المرابطين في ميادين الشرف والفداء الذين يذودون عن الوطن ويتحملون المعاناة في سبيل القضية الوطنية العادلة.