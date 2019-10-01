بوتين يكشف مستقبل علاقته بالملك وولي العهد

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وبغض النظر عمن يقف وراء الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، فإن روسيا تدين هذا النوع من الأعمال".

وقال بوتين، عشية زيارته إلى لمملكة العربية السعودية في مقابلة مع قنوات "العربية" و"سكاي نيوز" عربي، وقناة "آرتي" عربي: "أريد أن أكرر أنه بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث، فإننا ندين هذا النوع من الأعمال".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا "تعتبر المملكة العربية السعودية، دولة صديقة وتعتزم تطوير العلاقات مع هذا اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة العالمي".

وقال بوتين، "نحن نعتبر المملكة العربية السعودية دولة صديقة. لدي علاقات جيدة مع كل من الملك وولي العهد. علاقاتنا تتطور في جميع الاتجاهات تقريباً".

وأضاف، بأن المملكة العربية السعودية: "بحكم قدراتها وحجم أنشطتها في قطاع الطاقة"، لها تأثير على سوق الطاقة العالمي برمته وعلى قطاع الطاقة العالمي بشكل عام.

وتابع الزعيم الروسي، قائلا: "لذلك، بالنسبة لنا، فإن التفاعل مع المملكة العربية السعودية والملك والأمير بن سلمان مهم للغاية، وسنستمر في تطوير هذه العلاقات".