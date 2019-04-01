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غارات عنيفة تفتك بالحوثيين وتوقع فيهم قتلى وخسائر كبيرة

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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شنّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة غربي محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات مواقع لمليشيا الانقلابية شرق الحمراء في مديرية مستبأ، واستهدفت بثلاث غارات أخرى تجمعات للمليشيا الحوثية شمال مزارع الجر، كما استهدف بغارات أخرى مواقع وتجمعات حوثية شرق مديرية حرض.

وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب تدمير آليات قتالية.

وتأتي هذه الخسائر إلى جانب خسائر بشرية أخرى تكبّدتها المليشيات الحوثية على يد قوات الجيش الوطني في اشتباكات متواصلة منذ مساء الجمعة على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة حجة.

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