بعد تساقط شعرها.. إعلامية مصرية ترتدي الحجاب وتدعو الله أن يثبتها

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت إعلامية مصرية شهيرة صورة أمس الجمعة مرتدية الحجاب ، داعية الله أن يرزقها الثبات .

وقالت الإعلامية "سالي عبد السلام" تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بـ"انستجرام" : "#اللهم ارزقنا الرضا و الثبات والجهاد...الجهاااد .. على فكرة جهاد النفس ده اصعب جهاد و كل ما تقع وتقوم تبقى بتجاهد و بثوابه وكل ما تحاول وتفشل تبقى بتجاهد".

و وجهت "سالي" رسالة للمحبطين قائلة: "اوعى حد يحبطك .. واللى يحبطك انت قادر تشتمه او تلطشه على وشه زى الناس اللى بنشوفها واخرها معانا كى بورد فعمل بطل او نسى نفسه من اللى حواليك و يجى يظلمك او يحكم عليك و تسيبه وتمشى...اقسم بالله اصعب واجمل واعظم جهاد .. انك تسيب حقك لله وهياخده اضعاف مضاعفة و يوجع نفس الوجع احسن ما انت هتفكر وتحاول تاخده 100 مرة والأعظم هو جهاد انك تكون من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس .. دى صعبة اوى يا رب".

واستدركت: "يا رب متخلينيش اكلهم يا رب ولا ارد عليهم ولا اشوفهم يا رب ولا الروس تتساوى فى الغلط وانا باخد حقى! خليهم هوا...هوا يا رب".

وكانت الإعلامية سالي عبد السلام أعلنت قبل فترة معاودة المرض لها ، وهو مرض مناعي يتسبب في بعض الأعراض الصعبة أبرزها تساقط الشعر.