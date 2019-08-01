اعلان هام من الخدمة المدنية لكافة الموظفين

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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية السبت ، ان يوم غد الاحد دوام رسمي لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية لوكالة سبأ الرسمية، ان يوم الاحد الموافق ١٣ أكتوبر هو يوم دوام رسمي ، وان الاجازة الرسمية بمناسبة الذكرى الـ ٥٦ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر ، يوم الاثنين ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠م بشأن الاجازات والعطل الرسمية.
ويأتي اعلان الخدمة المدنية توضيحا لما تردد عن ان الاحد اجازة لمصادفة وقوعه بين اجازتين،حيث ان السبت اجازة اسبوعية رسمية في المحافظات المحررة، والاثنين اجازة بمناسبة عيد 14 اكتوبر.