مفاجآت تسابق الزمن في عملية نبع السلام التركية.. سقوط مدينة رأس العين عاجل

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 1661

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، أن الجيش الوطني السوري الذي يشارك معها في عملية "نبع السلام" وصل إلى الطريق الدولي الواصل بين مدينتي منبج والقامشلي شرق سوريا. وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها، بأنه تم السيطرة على مدينة رأس العين شرق نهر الفرات، نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية "نبع السلام".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال تفقده الوضع الميداني في عملية "نبع السلام" بمركز قيادة العمليات على الشريط الحدودي مع سوريا، إننا "سنحقق النجاح مرة أخرى من أجل وطننا وأمتنا"، مشددا على أن "ضرب قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي في سوريا، غير وارد على الإطلاق، وهناك أصلا تنسيق متواصل بين مقراتنا والأمريكيين".

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها الصبت، أنه "تم تحييد 415 عنصرا منذ انطلاق عملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات السورية"، مؤكدة أن "العملية استمرت بنجاح طوال الليلة الماضية، وجرى استهداف مواقع قسد برا وجوا بشكل فعال".

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام تركية إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت مجددا بقذائف الهاون، الفندق الذي يمكث فيه الصحفيون داخل حدود تركيا. وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن "قسد" تشن هجمات على الصحفيين المشاركين في تغطية عملية "نبع السلام"، بهدف إخفاء الحقائق

. وقال ألطون في تغريدة بموقع "تويتر": "منظمة بي كا كا/ ب ي د، تحاول إخفاء الحقائق من خلال شن هجمات على الصحفيين المشاركين في تغطية عملية نبع السلام، شرق الفرات، شمال سوريا"، مشيرا إلى أن "الصحفيين وأفراد الشعب السوري ستنفسون الصعداء بعد تطهير حدودنا من الإرهاب".

وأردف قائلا: "لا يمكن تصديق أن الصحفيين الموجودين حاليا شمال شرق سوريا، يمارسون عملهم بطريقة حرة، وهذا يشمل أيضا المدنيين الذين يعيشون تحت القبضة الحديدية للمنظمة الإرهابية منذ أعوام"، لافتا إلى استمرار علاج الصحفيين الذين أصيبوا جراء الهجمات.