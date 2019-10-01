مسؤول حكومي يكشف حقيقة العرض«الحوثي»بشأن إبرام صفقة جديدة مع «الشرعية»

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أكد رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي، هادي هيج اليوم الجمعة، استعداد وجاهزية اللجنة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تبادل الأسرى، مع مليشيات الحوثي الانقلابية.
وفي معرض رده على رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي الذي زعم عرض جماعته على الحكومة مبادرة إطلاق ألفي أسير كمرحلة أولى، قال هيج " لم يصلنا شيئا من ذلك، وموقفنا واضح، ويجب أن نحترم ما وقعنا عليه إن كنا صادقين، ونحن جاهزون ومستعدون للتنفيذ بما وقعنا عليه أخيرا الان".
وأضاف في تغريدة له على تويتر" أما المزايدة بالقضايا الانسانية للمختطفين والأسرى لأغراض سياسية، فهذه لغة العاجز".
وردا على إساءة القيادي الحوثي وإطلاقه ألفاظا بذيئة قال هيج " كما أننا نربأ بأنفسنا عن الكلام البذيء، وتربيتنا وكرامتنا تمنعنا من ذلك".
وسبق أن اتهمت الحكومة مرارا، مليشيات الحوثي، بإيجاد عراقيل أمام حل ملف الأسرى الإنساني.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة ومليشيات الحوثي، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم حتى الان بسبب تعنت مليشيات الحوثي وسعيها المتواصل لإفشال أي جهود تصب في تنفيذه.