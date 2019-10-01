الموساد الإسرائيلي يعلن رسميا السبب الذي منعه من اغتيال قاسم سليماني

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

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قال رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي يوسي كوهين، إن اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أمر ليس مستحيلا.

وأضاف أن سليماني “لم يرتكب الخطأ الذي سيُدخله إلى قائمة أهداف الموساد”، موضحا أنه (سليماني) يدرك جيدا أن اغتياله ليس بشيء مستحيل، وفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية “مكان”.

ويأتي نفي “الموساد” بأن سليماني موجود على قائمة اغتيالاته، بعد أن قالت إيران إن سليماني نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في العام 2006، سويا مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وقائد الذراع المسلح للحزب عماد مغنية.

وقال كوهين: “مع كل الاحترام لتصريحاته (سليماني) المتعجرفة، فإنه لم يرتكب بعد، الخطأ الذي يضعه في النادي المرموق، لقائمة الذين يسعى الموساد لتصفيتهم. إنه يعلم جيدًا أن إمكانية تصفيته ليست شيئًا مستحيلًا”.

وتابع: “نشاطه معروف وملموس في كل مكان، نحن نعرفها ونحاربها. ليس هناك شك في أن المنظومة التي أنشأها تمثل تحديًا كبيرًا لدولة إسرائيل”.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن إحباط محاولة اغتيال الجنرال سليماني، بعد إلقاء القبض على مجموعة كانت تنوي حفر نفق لتفجيره في مدينة كرمان وسط إيران، حيث كان يعتزم سليماني المشاركة في أعياد تاسوعاء وعاشوراء.