آخر الاخبار

مصدر مسؤول في جمعية قطر الخيرية يكشف لـ«مأرب برس» حقيقة تمويل الجمعية لطباعة المناهج الدراسية المحرّفه بالطائفية «الحوثية» السفير «غوبر» يوجه تحذيراً هاماً لكافة اليمنيين القادمين الى «الهند» وزارة الدفاع الأمريكية تقرر إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى السعودية .. لهذه المهمة .. عاجل نُوقشت مع السعوديين وعبدالملك الحوثي : مبادرة دولية لوقف الحرب في اليمن تنص على نزع سلاح الحوثيين وانسحابهم ووقف الهجمات على دول الجوار .. تفاصيل جديدة اليمن تودع وأحدا من أشهر رموزها الإعلامية قناة العربية تحذف خبرا عن الامارات بعد موجة سخرية .. ماذا قيل وماذا حصل ؟ السعودية تعلن عن ضبط قرابة 4 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وتكشف عن جنسياتهم آل مكتوم يقدم عرضا مغريا للأميرة هيا.. والأخيرة ترفضه من هم الأكراد؟ وما أصولهم ؟ ولماذا ليس لهم الدولة؟ و لماذا تعتبر تركيا الأكراد مصدر تهديد؟ احتياطات الذهب التركي تتجاوز السعودي بشكل مباغت

سبأفون .. أصالة وتواصل

مصدر مسؤول في جمعية قطر الخيرية يكشف لـ«مأرب برس» حقيقة تمويل الجمعية لطباعة المناهج الدراسية المحرّفه بالطائفية «الحوثية»

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 1258

كشف مصدر مسؤول في جمعية قطر الخيرية اليوم الجمعة حقيقة تمويل الجمعية لطباعة المناهج الدراسية المُحرّفه بالطائفية«الحوثية»في المدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وذكر المصدر في تصريح صحفي لـ«مأرب برس»على ان المشروع الذي سيتم تمويله من قبل جمعية قطر الخيرية لطباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية سيكون محصوراً في الكتب المدرسية المعتمدة من قبل وزارة التعليم في اليمن منذ عدة سنوات .. مشيرًا إلى أن المناقصة التي تم الإعلان عنها هي فقط لطباعة نفس تلك الكتب الدراسية السابقة والمتمثلة في مادتي العلوم والرياضيات للمرحلة الأساسية. 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتهمت في وقت سابق من اليوم الجمعة جمعية "قطر الخيرية"بتبنيها لمشروع طباعة الكتاب المدرسي المحرف والمصبوغ بالطائفية الحوثية في المدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

 

يُشار الى ان جمعية"قطر الخيرية" قد نشرت مناقصة لمشروع طباعة الكتاب المدرسي لطلاب اليمن في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

 
إقراء أيضاً
السفير «غوبر» يوجه تحذيراً هاماً لكافة اليمنيين القادمين الى «الهند»
نُوقشت مع السعوديين وعبدالملك الحوثي : مبادرة دولية لوقف الحرب في اليمن تنص على
اليمن تودع وأحدا من أشهر رموزها الإعلامية
تحذير خطير .. هذا ما سيحدث لليمنيين عام 2022 وعام 2030
قطر تتورط بكارثة كبيرة في اليمن .. وتساهم في تسميم عقول طلاب اليمن والشرعية
سلطان البركاني يغادر الرياض بمعية وفد من مجلس النواب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس