مصدر مسؤول في جمعية قطر الخيرية يكشف لـ«مأرب برس» حقيقة تمويل الجمعية لطباعة المناهج الدراسية المحرّفه بالطائفية «الحوثية»

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر مسؤول في جمعية قطر الخيرية اليوم الجمعة حقيقة تمويل الجمعية لطباعة المناهج الدراسية المُحرّفه بالطائفية«الحوثية»في المدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر المصدر في تصريح صحفي لـ«مأرب برس»على ان المشروع الذي سيتم تمويله من قبل جمعية قطر الخيرية لطباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية سيكون محصوراً في الكتب المدرسية المعتمدة من قبل وزارة التعليم في اليمن منذ عدة سنوات .. مشيرًا إلى أن المناقصة التي تم الإعلان عنها هي فقط لطباعة نفس تلك الكتب الدراسية السابقة والمتمثلة في مادتي العلوم والرياضيات للمرحلة الأساسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتهمت في وقت سابق من اليوم الجمعة جمعية "قطر الخيرية"بتبنيها لمشروع طباعة الكتاب المدرسي المحرف والمصبوغ بالطائفية الحوثية في المدارس الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

يُشار الى ان جمعية"قطر الخيرية" قد نشرت مناقصة لمشروع طباعة الكتاب المدرسي لطلاب اليمن في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية.