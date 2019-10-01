السفير «غوبر» يوجه تحذيراً هاماً لكافة اليمنيين القادمين الى «الهند»

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حذر السفير الأستاذ يحيي غوبر القنصل العام للجمهورية اليمنية في ممباي كل المواطنيين اليمنيين القادمين للهند عبر مطار ممباي أو غيره من مطارات الهند من حمل مجوهرات الذهب معهم وإدخالها الى الأراضي الهندية بإعتبار ذلك من المحرمات ويتعرض صاحبها للمساءلة ومصادرة الذهب من قبل السلطات الهندية، حتى وإن كان ذلك من المجوهرات الملبوسة و المستخدمة لأغراض الزينة.
وصارح السفير غوبر المواطنين قائلًا " أنه في حال تجاهل المواطن هذا التحذير وغامر بإدخال الذهب فمهما صاح وملئ الدنيا ضجيجًا وكتب في وسائل التواصل الإجتماعي فلن يعود اليه ما حمله من ذهب في الغالب إذا زاد وزنه عن 20 جرام، حتى وإن برر ذلك بأن ما لديه من مجوهرات هو للإنفاق على العلاج لأن هذا إعتراف بالتهريب"
جاء هذا التحذير بعد تعدد حالات مصادرة الذهب من المسافرين ورفض السلطات الهندية أي مبرر يقدمه المسافر لحمل الذهب ومحاولة إستعادته، وناشد السفير غوبر وسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية وكذلك وسائل التواصل الإجتماعي القيام بنقل هذه الرسالة للمواطنين حتى لا يقعوا ضحية اللامبالاة ويفقدوا ما لديهم من ذهب، وأن القنصلية اليمنية لن تستطع أن تتدخل في متابعة هذه المشاكل ومناقشتها مع الجانب الهندي كون "هذه القضايا تُسجل ضمن قضايا التهريب وتتولى قضاياه جهاز مخابرات خاصة لأنه يعتبر ضمن جرائم الاضرار بالاقتصاد الهندي" بحسب كلام السفير غوبر.
وتمنى السفير غوبر من السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي وكذلك مطار سيؤون من تنبيه المواطنين لهذا الأمر وعمل لوحات تحذيرة في صالات المطار حتى يكون المواطن على علمٍ بهذا التحذير ويتحمل بعد ذلك مسؤولية مغامراته إن تجاهل الأمر.