وزارة الدفاع الأمريكية تقرر إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى السعودية .. لهذه المهمة .. عاجل نُوقشت مع السعوديين وعبدالملك الحوثي : مبادرة دولية لوقف الحرب في اليمن تنص على نزع سلاح الحوثيين وانسحابهم ووقف الهجمات على دول الجوار .. تفاصيل جديدة اليمن تودع وأحدا من أشهر رموزها الإعلامية قناة العربية تحذف خبرا عن الامارات بعد موجة سخرية .. ماذا قيل وماذا حصل ؟ السعودية تعلن عن ضبط قرابة 4 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وتكشف عن جنسياتهم آل مكتوم يقدم عرضا مغريا للأميرة هيا.. والأخيرة ترفضه من هم الأكراد؟ وما أصولهم ؟ ولماذا ليس لهم الدولة؟ و لماذا تعتبر تركيا الأكراد مصدر تهديد؟ احتياطات الذهب التركي تتجاوز السعودي بشكل مباغت أول رد من شركة تويتر الشرق الأوسط .. على الحملة العربية المطالبة بتغيير مكتب تويتر في دبي خصم السيسي الجديد .. يحصل على جائزة نوبل
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، نشر 3 الآف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية في إطار رد الفعل على قصف المنشآت النفطية في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع جوناثان هوفمان: " بناء على طلب من القيادة المركزية الأميركية، حيث أذن وزير الدفاع الأميركي مارك إيسبر بنشر قوات أميركية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد ، ونظام واحد "ثاد"".
بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية نشر 3الآف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في نهاية أيلول/ سبتمبر أنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية.
وقامت المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بعد الهجوم على منشآتها النفطية في 14 أيلول/ سبتمبر، بخفض إنتاجها بأكثر من النصف - بمقدار 5.7 مليون برميل يوميًا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون. بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، استعادت المملكة بالكامل أحجام الإنتاج المفقودة، ومن المقرر أن يتم استعادة مستوى الطاقة الإنتاجية حتى 12 مليون برميل يوميًا حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.
هذا وتصاعد التوتر في منطقة الخليج خاصة في ظل توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكذلك مهاجمة جماعة "الحوثيين لمنشآت نفطية وإمدادات للطاقة تابعة لشركة "أرامكو" العملاقة في المملكة العربية السعودية.