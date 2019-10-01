اليمن تودع وأحدا من أشهر رموزها الإعلامية

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توفي بعد صلاة فجر الجمعة اليوم ,الصحفي عبد العزيز الهياجم مراسل قناة "روسيا اليوم" في اليمن، الذي وافته المنية جراء إصابته بجلطة قلبية مفاجئة.
وذكرت مصادر صحفية محلية أن الهياجم "تعرض لجلطة مفاجئة بعد صلاة الفجر".
ولد عبد العزيز الهياجم وترعرع في مدينة صنعاء، وعمل مراسلا صحفيا لدى عدد من القنوات التلفزيونية، وكان آخرها قناة "روسيا اليوم"، والتي كان بالنسبة لها أول مراسل صحفي في اليمن.
أعد الهياجم سلسلة من التقارير والمقابلات الصحفية التي عكست مهنيته وحرصه على نقل الحدث بحرفية وأمانة، ساعيا إلى نقل صورة عن معاناة أبناء وطنه وإيصال صوت الحقيقة إلى العالم لما يجري في بلاده اليمن.
إلى ذلك نعت نقابة الصحفيين اليمنيين الزميل عبد العزيز الهياجم الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة أثر نوبة قلبية مفاجئة.
وقالت النقابة في بيان لها "أن الوسط الصحفي اخسر صحفيا مهنيا عرف بنبل أخلاقه وحسن تعامله".
والتحق الفقيد "الهياجم" بعد تخرجه من كلية الاعلام جامعة صنعاء ضمن الدفعة الثالثة، في العمل الصحفي في صحيفة الثورة عام 1998 محررا في إدارة التحقيقات ثم في إدارة الاخبار وتدرج حتى عين مديرا لتحرير موقع الثورة نت الإخباري وفي عام 2013 عين مدير عاما لإدارة الاخبار في صحيفة الثورة.
وبدرها أيضا تنعي شبكة مأرب برس الإعلامية وفاة الزميل عبدالعزيز الهياجم الذي كان مثالا في أخلاقه ونبل تعاونه , وإنا لله وانا إليه راجعون.