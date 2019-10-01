آخر الاخبار

قناة العربية تحذف خبرا عن الامارات بعد موجة سخرية .. ماذا قيل وماذا حصل ؟ السعودية تعلن عن ضبط قرابة 4 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وتكشف عن جنسياتهم عاجل آل مكتوم يقدم عرضا مغريا للأميرة هيا.. والأخيرة ترفضه من هم الأكراد؟ وما أصولهم ؟ ولماذا ليس لهم الدولة؟ و لماذا تعتبر تركيا الأكراد مصدر تهديد؟ احتياطات الذهب التركي تتجاوز السعودي بشكل مباغت أول رد من شركة تويتر الشرق الأوسط .. على الحملة العربية المطالبة بتغيير مكتب تويتر في دبي خصم السيسي الجديد .. يحصل على جائزة نوبل تحذير خطير .. هذا ما سيحدث لليمنيين عام 2022 وعام 2030 50 ألف سعودي وسعودية تنتظرهم وظائف المطاعم والمقاهي ضمن خطط التوطين والسعودة قطر تتورط بكارثة كبيرة في اليمن .. وتساهم في تسميم عقول طلاب اليمن والشرعية تستنكر

سبأفون .. أصالة وتواصل

قناة العربية تحذف خبرا عن الامارات بعد موجة سخرية .. ماذا قيل وماذا حصل ؟

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 264

 

حذفت الموقع الإلكتروني لقناة العربية السعودية الخميس خبرا متعلقا بالإماراتي هزاع المنصوري الذي قالت دولة الإمارات إنه رائد فضاء شارك في مهمة على محطة الفضاء الدولية.

ويتعلق الخبر الذي حذفته العربية بتصريحات للمنصوري قال فيها إن "الأرض كروية وهذا ما رأيته بنفسي"، وهو ما قوبل بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قامت العربية بحذف الخبر من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند البحث عنه في المحركات يظهر الخبر إلا أنه لا يمكن الوصول إلى إليه على الموقع الرسمي للقناة.

وكانت تقارير إعلامية غر بية، شككت في دور المنصوري في الرحلة، وما إذا كان رائد فضاء فعلا أم مجرد "مشارك"، كما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير نشرت.

وقال تقرير الصحيفة الأميركية إن وكالة ناسا أشارت إلى المنصوري بأنه "مشارك في رحلات الفضاء" بدلا من استخدام مصطلح رائد فضاء.

وتطلق وكالة NASA الأميركية ووكالة RKA الروسية للفضاء لقب "مشارك في رحلات الفضاء" على الأشخاص الذين يسافرون إلى الفضاء لكنهم ليسوا رواد فضاء محترفين.

إقراء أيضاً
السعودية تعلن عن ضبط قرابة 4 مليون مخالف لنظام الإقامة والعمل وتكشف عن جنسياتهم
من هم الأكراد؟ وما أصولهم ؟ ولماذا ليس لهم الدولة؟ و لماذا تعتبر تركيا الأكراد مص
خصم السيسي الجديد .. يحصل على جائزة نوبل
الخارجية الإيرانية.. تتحدث عن مغامرة خطيرة لمنفذي الهجوم علي ناقلة النفط .. قبال
منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
دولة نووية تصل طهران.. للوساطة بين السعودية و ايران... تحركات لإخماد لهيب الحرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس