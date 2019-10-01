احتياطات الذهب التركي تتجاوز السعودي بشكل مباغت

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كشف أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات تركيا من الذهب ارتفعت بشكل مفاجئ خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 362.5 طن، مقابل 320.7 طن سجلتها الاحتياطيات في أغسطس/آب الماضي.
وبذلك الارتفاع، تتقدم تركيا على دول مثل السعودية، حيث بات يفصلها عنها نحو 39.4 طن، إذ تقدر احتياطيات المملكة من معدن الذهب 323.1 طن، ويشكل الذهب 3.1% فقط من احتياطياتها الدولية.
ودفع صعود احتياطيات تركيا من المعدن النفيس إلى تقدم ترتيبها في قائمة دول العالم من حيث احتياطيات الذهب من المرتبة الـ18 إلى المرتبة الـ16.
ويشكل الذهب نحو 19% من إجمالي احتياطيات تركيا الدولية، التي تشمل نقدا أجنبيا وأصولا عالية السيولة.
لكنه رغم تراجع مركز الرياض أمام أنقرة، فإن السعودية حافظت على الصدارة من حيث احتياطيات الذهب بين الدول العربية، وجاءت في المرتبة الـ18 عالميا.
ويأتي ارتفاع الاحتياطات الذهبية التركية في الوقت الذي تثابر فيه عدة دول في العالم، ومنها تركيا على شراء الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض المناطق والحرب التجارية المندلعة بين واشنطن وبكين.
وتستثني البيانات التركية، احتياطيات الذهب التي تملكها المصارف التجارية والمحفوظة في البنك المركزي التركي بموجب آلية خيارات الاحتياطي ROM.
وتلتزم البنوك التركية، بموجب قانون البلاد، بإيداع جزء من موجوداتها وودائعها لدى البنك المركزي، في خطوة احترازية تحسبا من أي مخاطر إفلاس.