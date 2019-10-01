خصم السيسي الجديد .. يحصل على جائزة نوبل

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وسط التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا حول أزمة سد "النهضة"، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، التهنئة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي بعد إعلان فوزه بجائزة "نوبل" السلام.

وقال الرئيس المصري، عبر حسابه على فيسبوك: "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول السيد أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام".

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وأضاف: "فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

وكان السيسي أكد، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية حقوقها في مياه النيل، وذلك بعد إعلان السلطات المصرية عن وصول المفاوضات التي تجريها مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة إلى طريق مسدود ومطالبتها بمشاركة وسيط دولي.

وقال السيسي: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي"، وأضاف: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".