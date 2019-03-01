الشرعية تدق ناقوس الخطر وتحشد اليمنيين للحسم

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الاعلام معمر الارياني "ان تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 جراء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، والذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حاليا 79 بالمائة تحت خط الفقر فيما لا يزال 3.3 ملايين نازح بحسب ‎الأمم المتحدة".

وأضاف الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"‏ان هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لحسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب".

ودعا وزير الاعلام الجميع للعمل على حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وانقاذ الشعب اليمني من هذا المصير وانهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالميا كما تصنفها الأمم المتحدة.