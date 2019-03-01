الشرعية تدق ناقوس الخطر وتحشد اليمنيين للحسم مأرب برس يعيد التذكير بمأسآة كبيرة ومستمرة اقترفها الحوثيون منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تعرف على الشخص الذي أخفى أسامة بن لادن لسنوات في باكستان دولة نووية تصل طهران.. للوساطة بين السعودية و ايران... تحركات لإخماد لهيب الحرب اعتراف خطير لرئيس الموساد الإسرائيلي.. و مفاجأة عن قاسم سليماني تفاصيل النصب على مسئول خليجي رفيع ب 163 مليون دولار.. وقصة الراقصات واليخوت والقصور غريفيت يحضر لتسوية سياسة شاملة وإنهاء الحرب باليمن ..انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي هتافات باسم صدام حسين بمباراة بين الأردن والكويت تشعل ضجة
قال وزير الاعلام معمر الارياني "ان تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدق ناقوس الخطر ويحذر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022 جراء انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، والذي يهدّد بجعل سكانه الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حاليا 79 بالمائة تحت خط الفقر فيما لا يزال 3.3 ملايين نازح بحسب الأمم المتحدة".
وأضاف الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"ان هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لحسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب".
ودعا وزير الاعلام الجميع للعمل على حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وانقاذ الشعب اليمني من هذا المصير وانهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالميا كما تصنفها الأمم المتحدة.