منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

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حصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.
أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) حصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام. وأضافت اللجنة أحمد فاز بالجائزة تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.
واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في تموز/ يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.
وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر.