منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تعرف على الشخص الذي أخفى أسامة بن لادن لسنوات في باكستان دولة نووية تصل طهران.. للوساطة بين السعودية و ايران... تحركات لإخماد لهيب الحرب اعتراف خطير لرئيس الموساد الإسرائيلي.. و مفاجأة عن قاسم سليماني تفاصيل النصب على مسئول خليجي رفيع ب 163 مليون دولار.. وقصة الراقصات واليخوت والقصور غريفيت يحضر لتسوية سياسة شاملة وإنهاء الحرب باليمن ..انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي هتافات باسم صدام حسين بمباراة بين الأردن والكويت تشعل ضجة إنتصارات الضالع مفتاح تحرير محافظة اب تقرير اممي مرعب ..اليمن الأفقر في العالم
يتجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى العاصمة الإيرانية السبت، في زيارة ثانية، ضمن جهود وساطته بين الرياض وطهران. وفي نيسان/ أبريل الماضي، أجرى خان زيارة لطهران، واتفق وقتها مع الرئيس الإيراني على تأسيس قوة تدخل سريع مشتركة لمكافحة الإرهاب في حدود البلدين".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن مصادر رسمية باكستانية أكدت أن "عمران خان سيتوجه إلى طهران، للمضي قدما بمبادرة الوساطة في المنطقة".
وأشارت الوكالة إلى أن صحيفة "داون" الباكستانية أفادت بأن عمران خان سيصل ليل السبت إلى طهران، ويجري مباحثات رسمية الأحد مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ثم سيغادر متجها إلى الرياض، لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين.
وكانت وكالة "مهر" الإيرانية لفتت الخميس، إلى أن عمران خان سيتوجه إلى إيران قريبا، وذلك بطلب سعودي، ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض.
وبحسب الوكالة، سيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة، إلى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين إيران والسعودية. يذكر أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت الخميس، أنه "من المحتمل أن يزور خان السعودية وإيران، الشهر الجاري، في إطار المحاولات لتخفيف حدة التوتر بين البلدين"، دون تحديد موعد الزيارتين.
والشهر الماضي، كشف خان، عن طلب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منه الوساطة في الأزمة الحالية مع طهران.