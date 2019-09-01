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عاجل ..انفجار ناقلة نفط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط إيرانية على بعد نحو 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.
وقالت قناة العالم الإيرانية، نقلا عن "مصادر مطلعة"، إن "الخزانين الرئيسيين للناقلة تعرضا لخسائر، وإن النفط يتسرب إلى البحر الأحمر".
وأضافت القناة "خبراء على الناقلة يعتقدون أن الانفجار عمل إرهابي".
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الناقلة اسمها "سينوبا"، وتعود ملكيتها للشركة الإيرانية للنفط المملوكة للدولة.

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