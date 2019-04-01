إنتصارات الضالع مفتاح تحرير محافظة اب

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده عبد الله مجلي، أن «الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في محافظة الضالع، تمثل أهمية استراتيجية، لكونها تؤمّن محافظات الضالع ولحج وعدن، وتعد مفتاحا لتحرير محافظة إب».

ونقل موقع الجيش الوطني الرسمي «سبتمبر. نت» قوله إن «قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق واسعة واستراتيجية في مديرية قعطبة، منها الزبيريات، والقفلة، والفاخر، وباب غلق، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة» و«تمكن من تأمين تحرك قوات الجيش الوطني، في اتجاه مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، في محافظة إب».

وذكر مجلي أن «الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، شرعت في تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيا الحوثية، تمهيدا لعودة المواطنين الذين شردتهم الميليشيات».