إنتصارات الضالع مفتاح تحرير محافظة اب تقرير اممي مرعب ..اليمن الأفقر في العالم ترامب يؤكد مقتل قيادي خطير في القاعدة باليمن .. تعرف عليه الرئيس الفرنسي يكشف عن طلب تقدم به للسعودية بخصوص حرب اليمن ترامب: نحب الأكراد لكنهم لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية .. فيديو حركة النهضة تبدأ مشاورات الحكومة وتعلن عن مرشحها الجديد لرئاسة مذيعة سعودية تتجول في سجن بريمان بجدة.. وتعليقها يثير الجدل عاجل.. عرض «حوثي» جديد لإتمام صفقة مع «الشرعية»وقيادي في المليشيات يؤكد: أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال إسبوع مستشار «بن زايد»يؤكد تسريبات«رويترز» بشأن موعد إنتهاء الحرب في «اليمن»وهذا ما بشّر به وصول قيادات عسكرية الى «مأرب»قادمة من «عدن»ووزير الدفاع يُرحب بالإنضمام
أكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده عبد الله مجلي، أن «الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في محافظة الضالع، تمثل أهمية استراتيجية، لكونها تؤمّن محافظات الضالع ولحج وعدن، وتعد مفتاحا لتحرير محافظة إب».
ونقل موقع الجيش الوطني الرسمي «سبتمبر. نت» قوله إن «قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق واسعة واستراتيجية في مديرية قعطبة، منها الزبيريات، والقفلة، والفاخر، وباب غلق، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي المتمردة» و«تمكن من تأمين تحرك قوات الجيش الوطني، في اتجاه مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، في محافظة إب».
وذكر مجلي أن «الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، شرعت في تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيا الحوثية، تمهيدا لعودة المواطنين الذين شردتهم الميليشيات».