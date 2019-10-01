حركة النهضة تبدأ مشاورات الحكومة وتعلن عن مرشحها الجديد لرئاسة

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-مارب

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أعلنت حركة النهضة في تونس أنها بدأت ما سمته "بلورة برنامج تشكيل الحكومة"، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تقدم الحركة بحسب النتائج الرسمية.

وفي بيان له ‎قال المكتب التنفيذي إنه عقد اجتماعا الأربعاء برئاسة راشد الغنوشي حيث "توقف عند نتائج الانتخابات التشريعيّة وفوز الحركة بالمرتبة الأولى وما تعكسه هذه النتيجة من ثقة متجددة لشريحة واسعة من التونسيين في الحركة وما تلقيه على كاهلها من مسؤولية ومثابرة".

وعبرت الحركة عن "اعتزازها الكبير بالثقة الكبيرة التي منحتها لها شرائح اجتماعية واسعة داخل تونس وخارجها والذين منحوا أصواتهم لحركة النهضة رغم كل الحملات الدعائيّة والإعلامية المأجورة والهادفة إلى تضليلهم ومغالطتهم".

كما أعلن المكتب انطلاقه في "بلورة التوجهات الرئيسية للبرنامج الذي ستشكل على خلفيته الحكومة المقبلة ليكون منطلقا للحوار مع مختلف القوى السياسية القابلة للعمل المشترك".

وأعلنت الحركة "انفتاحها على كل المبادرات الجادة التي تلتقي معها حول برنامجها الانتخابي أو جزء منه ومن عناوينه تعزيز المسار الديمقراطي الانتقالي وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن والرفع من المقدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الأمن ومقارعة الفقر والإرهاب والفساد والتهريب".

ودعت النهضة "كل التونسيين إلى المشاركة المكثفة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتصويت للأستاذ قيس سعيد".