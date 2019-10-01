مذيعة سعودية تتجول في سجن بريمان بجدة.. وتعليقها يثير الجدل

الجمعة 11 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أثارت مذيعة سعودية الجدل بعدما قامت بالتجول كما قالت داخل سجن بريمان بمنطقة جدة بالسعودية، حيث وصفت هذا السجن بأنه منتجع سياحي.

وعرضت مذيعة "إم بي سي" وبرنامج كلام نواعم سمر المقرن مشاهد من داخل السجن، ووصفته بقولها إنها "ليست لسجن بريمان بل لمنتجع أو فندق".

وأجرت "سمر" جولة داخل ما قالت إنها غرف السجن، برفقة شخص عسكري يرتدي ملابس مدنية وفق تعريفه بنفسه.

حيث حرصت على الإشارة إلى أن المكان مزود بأسرة وأماكن للجلسات والمحاضرات، والوقت مفتوح للسجناء خارج الغرف.

لكن هذه الجولة لم ترق للكثيرين بل أثارت ردود أفعال مختلفة من السعوديين الذين سخروا منها لوصفها السجن بانها منتجع.