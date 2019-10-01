مذيعة سعودية تتجول في سجن بريمان بجدة.. وتعليقها يثير الجدل عاجل.. عرض «حوثي» جديد لإتمام صفقة مع «الشرعية»وقيادي في المليشيات يؤكد: أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال إسبوع مستشار «بن زايد»يؤكد تسريبات«رويترز» بشأن موعد إنتهاء الحرب في «اليمن»وهذا ما بشّر به وصول قيادات عسكرية الى «مأرب»قادمة من «عدن»ووزير الدفاع يُرحب بالإنضمام اجتماع عسكري خليجي رفيع جدا في مسقط بمشاركة قطر ؟ تطور نوعي .. وهدف جديد فريدمان: أبوظبي بحثت عن رقم هاتف روحاني وأمير قطر بعد هجمات "أرامكو" حادث مروّع يحوّل شهر عسل عروسين إلى مأساة هكذا حوّلت هدية عيد ميلاد فتاة من الإلحاد إلى الإسلام ماذا تعرف عن الجيش التركي..؟ أقوى جيش بالشرق الأوسط بالأسماء .. التشهير بـ 4 شركات سعودية وتغريمهم 28 مليون ريال بسبب الأرز
أعلنت المليشيات الحوثية مساء اليوم الخميس بأنها عرضت على الحكومة الشرعية عبر وساطة محلية صفقة تبادل لـ 2000 أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى.
وذكرت قناة المسيرة الحوثية نقلاً عن ما يسمى ب«رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين القيادي الحوثي “عبدالقادر المرتضى«بأن قيادة المليشيات أكدت للوساطة المحلية جاهزيتها لتنفيذ صفقة تبادل 2000 أسير مع الحكومة الشرعية خلال إسبوع»
وتابع القيادي الحوثي :«أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال إسبوع إن كانوا جاهزين ونحن الآن بإنتظار ردهم»