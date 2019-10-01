عاجل.. عرض «حوثي» جديد لإتمام صفقة مع «الشرعية»وقيادي في المليشيات يؤكد: أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال إسبوع

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت المليشيات الحوثية مساء اليوم الخميس بأنها عرضت على الحكومة الشرعية عبر وساطة محلية صفقة تبادل لـ 2000 أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى.

وذكرت قناة المسيرة الحوثية نقلاً عن ما يسمى ب«رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين القيادي الحوثي “عبدالقادر المرتضى«بأن قيادة المليشيات أكدت للوساطة المحلية جاهزيتها لتنفيذ صفقة تبادل 2000 أسير مع الحكومة الشرعية خلال إسبوع»

وتابع القيادي الحوثي :«أكدنا للوساطة جهوزيتنا للتنفيذ خلال إسبوع إن كانوا جاهزين ونحن الآن بإنتظار ردهم»