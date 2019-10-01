مستشار «بن زايد»يؤكد تسريبات«رويترز» بشأن موعد إنتهاء الحرب في «اليمن»وهذا ما بشّر به

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كشف الاكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد ابوظبي السابق، عبدالخالق عبدالله اليوم الخميس عن قرب إنتهاء الحرب في اليمن.
وقال الأكاديمي الإماراتي المقرب من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر" أبشركم أنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لوقف الحرب في اليمن".
وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، بإن «السعودية تدرس بجدية وقف إطلاق النار المتبادل في اليمن»
وكالة «رويترز» عززت هذه التسريبات الدبلوماسية إن: «الرياض فتحت خط اتصال مباشر مع ما يسمى بـ رئيس المجلس السياسي في صنعاء التابع للمليشيات الحوثية عبر طرف ثالث.