وصول قيادات عسكرية الى «مأرب»قادمة من «عدن»ووزير الدفاع يُرحب بالإنضمام

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الخميس، بمدينة مأرب، اجتماعاً موسعاً لرؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، ضم عدد من قيادات الهيئات والدوائر التي كانت تمارس عملها في العاصمة المؤقتة عدن وانتقلت إلى محافظة مأرب.

وناقش الاجتماع الذي حضره مستشار نائب رئيس الجمهورية اللواء الركن عبدالعزيز الشميري، آليات تفعيل العمل الإداري والتنظيمي لهيئات ودوائر الوزارة والتنسيق فيما بينها بما يساهم في اعادة بناء المؤسسات التابعة للجيش.

ونقل الفريق المقدشي للقادة تحيات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.. مُرحّباً بانضمام عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر الذين انتقلوا من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد وزير الدفاع أن التحام هيئات ودوائر وزارة الدفاع في مأرب للمرة الأولى يمثل اضافة نوعية في عملية اعادة بناء القوات المسلحة وتوحيد العمل الإداري وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المهام على المستوى والميداني..مؤكداً أن مهمة الجيش هو الحفاظ على أمن الوطن والمواطن بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناطقية.

وقال" إن الجيش الوطني الذي يتم اعادة بناءه في ظروف استثنائية سيظل جيشاً للوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه بعيداً عن الانتماءات والمحسوبية والولاءات الضيقة وفق عقيدة وطنية وبما يُتيح فرص القيادة والانتساب لجميع أبناء الوطن، لتبقى مؤسسة الوطن الدفاعية مؤسسة سيادية مستقلة ومتماسكة باعتبارها صمام أمن واستقرار الوطن والمنطقة".

وشدّد الفريق المقدشي على أهمية العمل الموحد والتعاون والتنسيق من أجل تلافي الاختلالات والقصور، ومنع الازدواجية في الصلاحيات والقرارات، وتعزيز العمل المؤسسي لتنفيذ المهام الموكلة والتفاني والإخلاص للوطن والقيادة في هذه المرحلة الفاصلة التي يعيشها الوطن.

وحثّ على ضرورة الالتفاف تحت مظلة الشرعية والقضية اليمنية الجامعة والأهداف المنشودة لاستعادة وبناء الدولة وعودة المؤسسات الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني التي جلبتها المليشيا المتمردة وجماعات الإرهاب ومشاريع الفوضى والخراب.. مؤكداً أن المسئولية الوطنية تفرض على الجميع توجيه الجهود نحو المعركة الأساسية والعدو المشترك الذي يكتوي بويلاته جميع أبناء اليمن دونما تفريق لانتماءاتهم أو مناطقهم.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات المسلحة اليمنية بواجباتها الدستورية والوطنية في الدفاع عن مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة وحماية الثوابت الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، في الوقت نفسه الذي يخوض فيه الشعب اليمني وقواته المسلحة معركة استكمال تحرير ما تبقى من الوطن من المليشيا الحوثية العابثة وبناء دولة اتحادية يسودها العدل والمساواة.

كما أشاد الفريق المقدشي بالمواقف الأخوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم لمساعدة الشعب اليمني في استعادة دولته وكرامته، وتضحياتهم إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الأخطار المُحدقة وإفشال المساعي الرامية للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.