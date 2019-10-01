اجتماع عسكري خليجي رفيع جدا في مسقط بمشاركة قطر ؟ تطور نوعي .. وهدف جديد

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انطلق في العاصمة العمانية مسقط، اجتماع للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول التعاون الخليج، اليوم الخميس، بمشاركة قطرية، لبحث "تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فقد بدأت اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وترأس الاجتماع الفريق أحمد بن حارث النبهاني، رئيس أركان الجيش العماني بحضور رؤساء الأركان في دول المجلس".

وقال النبهاني، إن "مسيرة التعاون العسكري حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات وسط تطور كبير ونوعي"، مشيرا إلى أن الاجتماع يسعي إلى"تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم".

يشار إلى أنه في سبتمبر 2018، اجتمع رؤساء أركان دول مجلس التعاون، في الكويت، وشهد أول مشاركة قطرية في اجتماع عسكري منذ اندلاع أزمة الخليج قبل عامين.

وكان قد وصل أمس الأربعاء إلى مسقط، رؤساء أركان جيوش قطر والكويت والإمارات والبحرين والسعودية، وكان النبهاني في استقبال كل منهم لدى وصوله إلى قاعدة السيب الجوية.

ومنتصف 2017، بدأت الأزمة الخليجية، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.