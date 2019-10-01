حادث مروّع يحوّل شهر عسل عروسين إلى مأساة

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انقلب شهر العسل لعروسين أردنيين رأسًا على عقب، إثر تعرضهما لحادث مروع، أدخلهما العناية المكثفة.
وذكر موقع الوكيل الإخباري، أمس الأربعاء، أن العروسين من محافظة عجلون في الأردن، تزوجا قبل 20 يومًا، حيث وقع الحادث في وقت متأخر من الليل، أثناء اصطحاب العريس زوجته وشقيقتيه وابن إحداهما في مركبته من مدينة جرش إلى عجلون.
وقالت أحد المقرّبات من العائلة "مركبة مسرعة تسبّبت باصطدامها بمركبة العريس، ما أدى إلى أضرار بالغة، عدا عن فقدان وعيهم ، في الطريق العام ، ليُصار بعدها إلى نقلهم إلى أقرب مستشفى، بعد العثور عليهم في حالة يُرثى لها، حيث أدخلوا على الفور في العناية المكثفة".
وتابعت في حديثها مع الموقع الأردني "حالت العناية الإلهية دون أن يُصاب الطفل بأذى، فلقد كانت خالته تحتضنه، الأمر الذي ساعد بعدم إصابته بأذى".