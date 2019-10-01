ماذا تعرف عن الجيش التركي..؟ أقوى جيش بالشرق الأوسط

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يحتل الجيش التركي المرتبة رقم 9 بين أقوى 137 جيشا في العالم، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، بحسب موقع “غلوبال فير بور” الأميركي.

يقول الموقع أن من العوامل التي أثرت في ترتيب القائمة الموقع الجغرافي، والوضع الاقتصادي، ومستوى الصحة العامة، والموارد الطبيعية، وعدد القوات العاملة والاحتياط.

كما أشار الموقع إلى أن الدول التي تشارك فيها تحالفات عسكرية تحصل على نقاط إضافية مثل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يتجاوز عدد سكان تركيا 81 مليون نسمة، بينهم أكثر من 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية أكثر من 35 مليون شخص، بينما يصل إلى سن التجنيد سنويا 1.4 مليون شخص تقريبا.

تعداد الجيش التركي يصل إلى 735 ألف جندي، بينهم 380 شخصا في قوات الاحتياط.

يمتلك الجيش التركي قوة جوية تحتل المرتبة رقم 10 بين أقوى القوات الجوية في العالم، وعدد طائراتها 1067 طائرة، بينها 207 مقاتلات حربية، و207 طائرة هجومية، و87 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى 289 طائرة تدريب.

يصل عدد مروحيات الجيش التركي العسكرية إلى 492 مروحية، بينها 94 مروحية عسكرية.

تتكون قوة الدبابات في الجيش التركي من 3200 دبابة، و9500 مدرعة، وتحتل المرتبة رقم 7 عالميا في هذين السلاحين.

يمتلك الجيش التركي 1120 مدفعا ذاتي الحركة (المرتبة 5 عالميا)، و1272 مدفع مقطور، و350 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الحربي التركي من 194 سفينة حربية، بينها 16 فرقاطة، و10 كورفيتات، و12 غواصة، و34 قارب دورية، و11 كاسحة ألغام بحرية.

يمتلك الجيش التركي 9 موانئ كبرى، و98 مطارا، وله حدود مشتركة مع دول أخرى تصل مسافتها إلى 2816 كم، بينما تتجاوز مساحة تركيا 783 كم مربع، وتصل ميزانية الدفاع التركية إلى 8.6 مليار دولار أميركي وذلك بحسب ما نقل موقع الدفاع والأمن العربي.