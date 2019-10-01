هكذا حوّلت هدية عيد ميلاد فتاة من الإلحاد إلى الإسلام ماذا تعرف عن الجيش التركي..؟ أقوى جيش بالشرق الأوسط بالأسماء .. التشهير بـ 4 شركات سعودية وتغريمهم 28 مليون ريال بسبب الأرز وزارة الدفاع التركية تكشف عن دولة خليجية تدعم عملية نبع السلام في سوريا المدعي العام الأمريكي يبرئ السعودية من التورط في هذه الجريمة تطورات جديدة بشأن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة .. بعد مكالمة مسربة شاهد بالصور : نواعم إيران ينتصرن على عمائم طهران .. مشجعات بدعم الفيفا تعرف على الهرمون المسؤول عن قلة الأدب اليمن تتلقى هزيمة قاسية ومفاجئة شاهد.. هذا ما حدث للفتيات في حادث الرياض
شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بـ 4 شركات تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز وغرمتهم بإجمالي 28 مليون ريال، لمخالفتهم نظام المنافسة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات خالفت النظام بالاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، كما اتفقت مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية.
وبناء عليه صدر ضدهم حكم يقضي بتغريمهم 28 مليون ريال مع التشهير بهم ونشر الحكم على نفقة المخالف، وأيدت الحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
والشركات هي :
– شركة ميار ” المهيدب للأغذية سابقاً”
– مؤسسة عمر علي بلشرف للتجارة
– شركة عبدالعزيز حمد الفارس وأولاده للتجارة
– شركة سعيد أحمد المحروس وأولاده