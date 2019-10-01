بالأسماء .. التشهير بـ 4 شركات سعودية وتغريمهم 28 مليون ريال بسبب الأرز

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بـ 4 شركات تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز وغرمتهم بإجمالي 28 مليون ريال، لمخالفتهم نظام المنافسة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات خالفت النظام بالاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، كما اتفقت مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية.

وبناء عليه صدر ضدهم حكم يقضي بتغريمهم 28 مليون ريال مع التشهير بهم ونشر الحكم على نفقة المخالف، وأيدت الحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.

والشركات هي :

– شركة ميار ” المهيدب للأغذية سابقاً”

– مؤسسة عمر علي بلشرف للتجارة

– شركة عبدالعزيز حمد الفارس وأولاده للتجارة

– شركة سعيد أحمد المحروس وأولاده