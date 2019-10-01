وزارة الدفاع التركية تكشف عن دولة خليجية تدعم عملية نبع السلام في سوريا

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 526

زوّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نظيره القطري، خالد بن محمد عطية، بمعلومات عن عملية "نبع السلام" شرق الفرات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس.

وأكد وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، دعم بلاده لعملية "نبع السلام" التركية شرق الفرات.

من جانبه أوضح أكار في مكالمته الهاتفية، أن العملية تأتي في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، و"الحق المشروع في الدفاع عن النفس" المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن العملية تجري في إطار احترام وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن "القوات المشاركة في العملية تستهدف التنظيم الإرهابي ومواقعه وآلياته وأسلحته فقط".

وأشار إلى أن قوات بلاده تبذل قصارى جهدها لعدم إلحاق أي ضرر بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية والبنية التحتية وبالعناصر التابعة للدول الصديقة والحليفة التي ربما تتواجد في المناطق المستهدفة.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا، لتطهيرها من "الوحدات الكردية" و"تنظيم الدولة"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.