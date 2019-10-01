شاهد بالصور : نواعم إيران ينتصرن على عمائم طهران .. مشجعات بدعم الفيفا

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تمكنت نساء إيرانيات من الدخول إلى الملعب الوطني في العاصمة طهران لمشاهدة كبارة لكرة القدم خاصة بالمنتخب الإيراني.

وبحسب “رويترز” فقد خصصت السلطات الإيرانية نحو ثلاثة آلاف تذكرة للنساء لحضور مباراة إيران أمام كمبوديا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم اليوم الخميس في استاد آزادي الذي يسع 78 ألف متفرج، وذلك نتيجة ضغوط من الاتحاد الدولي (الفيفا) وحملات دعم حقوق المرأة.

وأوضحت أنه تم تخصيصي مدرج للنساء في المباراة في قرار أثار انتقادات البعض ممن يفضلون فكرة ذهاب المرأة إلى الاستاد برفقة أفراد أسرتها من الرجال، فيما أظهرت صور تم تداولها اليوم مشجعات إيرانيات يقمن بمشاهدة المباراة من داحخل الدرجات في الاستاد.

وأظهرت لقطات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من النساء يصلن إلى الملعب قبل أكثر من ساعتين على موعد انطلاق المباراة.