اليمن تتلقى هزيمة قاسية ومفاجئة

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تلقى المنتخب اليمني الاول لكرة القدم اليوم الخميس ، هزيمة قاسية من نظيره منتخب اوزباكستان في الجولة الثالثة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.
وتلقى منتخب اليمن خمسة اهداف كاملة اثنان منها في الشوط الاول في المباراة التي اقيمت في اوزباكستان اليوم.
وبهذه النتيجة توقف رصيد المنتخب اليمني عند نقطتين من تعادلين مع سنغافورة والسعودية.
وقدم المنتخب عرضا مخيبا ومفاجئا للجمهور اليمني مقارنة بما ظهر عليه في اول مباراتين.