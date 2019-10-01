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شاهد.. هذا ما حدث للفتيات في حادث الرياض

الخميس 10 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قالت مصادر مطلعة إن الحادث المروري الذي تم تداول مقطع فيديو له، أظهر اصطدام مركبة تستقلها امرأتان بمركبة أخرى، وقع مساء أمس الثلاثاء في حي السليمانية بالرياض.

وبحسب ما أكدته المصادر فإنه لم تسجل إصابات تذكر في الحادث، واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبات، منوهة أن الجهات المرورية باشرت الحادث وشرعت في استكمال إجراءاته.

يذكر أن مقطع فيديو كان قد أظهر تصادم المركبتين في أحد التقاطعات داخل حي سكني، حيث أظهر الفيديو نزول المرأتين من المركبة قبل توقفها .

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