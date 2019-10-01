اليمن تتلقى هزيمة قاسية ومفاجئة شاهد.. هذا ما حدث للفتيات في حادث الرياض السعودية تتخذ قرارا بشأن نصف مليون إلى أراضيها رئيس مكتب مؤتمر حضرموت يحذر ويرسل رسائل جديدة إلى حوار جدة.. اليمن يخرج عن صمته .. ويعلن عن موقفه من العمليات العسكرية التركية في سوريا كان محمد بن سلمان خلفي حينها... أحد الناجين من إطلاق النار يتحدث الشيخ حمود المخلافي يحتفي بزفاف 60 عريسا من أبطال الجيش الوطني بتعز وزارة الدفاع تعلن أسماء وصور ومعلومات خاصة عن شهداء القوات المسلحة جراء القصف الإماراتي الغادر عاجل .. الامارات تنسحب من اكبر قاعدة عسكرية في عدن وتسلمها للسعودية وتنقل العتاد لميناء الزيت وطائرات مروحية تجلي الجنود عاجل .. قوة عسكرية ضاربة تتحرك من الحدود السعودية دعما للشرعية وتصل هذه المحافظة .. المملكة تتجه لاسقاط المشروع الاماراتي وتفاجئ الانفصالين
قالت مصادر مطلعة إن الحادث المروري الذي تم تداول مقطع فيديو له، أظهر اصطدام مركبة تستقلها امرأتان بمركبة أخرى، وقع مساء أمس الثلاثاء في حي السليمانية بالرياض.
وبحسب ما أكدته المصادر فإنه لم تسجل إصابات تذكر في الحادث، واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبات، منوهة أن الجهات المرورية باشرت الحادث وشرعت في استكمال إجراءاته.
يذكر أن مقطع فيديو كان قد أظهر تصادم المركبتين في أحد التقاطعات داخل حي سكني، حيث أظهر الفيديو نزول المرأتين من المركبة قبل توقفها .